¿Qué canciones te salvarían de Vecna?

La serie Stranger things cumple su cuarto día de estreno en Netflix y el mismo tiempo como la serie más vista de la plataforma en Bolivia. Memes, spóilers y debates acerca del final inundan las redes, pues el éxito es rotundo.

Aprovechando la fiebre que desató el personaje de Eleven, Netflix y Spotify se aliaron para crear una lista de canciones que podría salvarte del villano Vecna.

Si aún no has visto la última temporada, sin hacer más spoiler, te contamos que Max se salvó del ataque de Vecna gracias a que Dustin, Lucas y Steve le pusieron su canción favorita a todo volumen: Running up that hill, de Kate Bush, para sacarla del trance. Por cierto, la serie juvenil revivió el tema lanzado en 1985 y lo coló entre las tendencias en varios países.





Para conocer qué música debes tener a mano, busca Upside Down Playlist y te aparecerá una lista personalizada a partir de tus búsquedas recientes y canciones más escuchadas, sumando 50 propuestas que podrían ser tu mejor arma contra Vecna.