¿Qué ocurrió un día cómo hoy de 1825 en Santa Cruz de la Sierra?

La Guerra de Independencia de las colonias españolas en América fue un proceso largo y complejo, la emancipación fue el resultado de una serie de condiciones que se dieron en las tierras americanas en los últimos años del siglo XVIII. La Audiencia de Charcas y la Provincia de Santa Cruz de la Sierra no estaba fuera de ese contexto.

El escritor e investigador Nino Gandarilla Guardia sostiene que Santa Cruz sufrió, mínimo, unas 4.000 bajas en ese proceso de la Independencia entre septiembre de 1810 y febrero de 1825. “El jefe patriota es Mercado, un hombre invicto, que nunca perdió una batalla. Cuando Aguilera se queda sin ejército los realistas se dividen entre los absolutistas y los constitucionalistas. Por eso es que pierde España, porque Fernando VII, luego de ser liberado por Napoleón, se vuelve absolutista. Entonces, como Aguilera no tenía ejército para ayudar a los absolutistas, pide ayuda a Mercado. Al no lograr un acuerdo, Aguilera sale de Santa Cruz de la Sierra y se marcha a negociar con el Mariscal de Ayacucho, mientras tanto, las tropas patriotas del Colorao Mercado tomaron la plaza de Santa Cruz de la Sierra, proclamando la Independencia de toda la provincia”, apunta Gandarilla.

“A pesar del logro alcanzado, no van a ser tiempos fáciles. La Gobernación de Santa Cruz de la Sierra corre peligros y uno de ellos era la expansión del imperio de Brasil. No hubo una pacificación inmediata, había que deponer las armas, entregar el poder, son tiempos de movimientos”, agrega la historiadora.

“El decreto de Sucre obliga a enviar representantes a la Asamblea Deliberante de Charcas, que tenía que tener los permisos del Congreso peruano y el Congreso argentino, que en ese entonces se llamaban las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ambos dan la libertad a esta provincia para que decida su destino. En el caso cruceño, Antonio Vicente Seoane y Vicente Caballero son los dos diputados que asisten de los cinco representantes de territorios que deberían asistir. Seoane va por Santa Cruz y Caballero por la provincia de Vallegrande. En Cordillera no se eligió ese representante. El de Chiquitos llega avanzado el mes de agosto, y el de Moxos, el presbítero Cortez, tendrá problemas para salir”, explica Peña.

Peña no está de acuerdo con esos cuestionamientos, los cuales considera que carecen de fundamentos para que se pueda dejar por sentada una supuesta traición.

“Hay que entender el contexto. En ese momento había muchos intereses en este territorio, que todavía no era un país. Estaban los intereses de los colombianos, de los peruanos, de los brasileños, de las Provincias Unidas del Río de la Plata y también hay intereses locales. Pero ese argumento de que Seoane y Caballero son traidores por qué sí, no tiene fundamentos”, subraya Peña.

Bismark Cuéllar coincide con la postura de Gandarilla y afirma que en Santa Cruz no hubo elección de sus representantes ante la asamblea , “lo que hubo fue una elección ‘a dedo’ a cargo de José Videla Castillo, porque la instrucción era incorporar a Santa Cruz en la nueva República”.

Gandarilla considera que los juicios históricos se los debe emitir cuando se ven los resultados. Aduce que hubo muchos intereses durante varios años para que en Santa Cruz no se conozca esa parte de la historia. “Lamentablemente hasta la década de los años 30 del siglo XX no sabíamos nada de la historia de Santa Cruz, por eso es que, en pleno centro de la ciudad, tenemos calle Bolívar, calle Sucre, calle Murillo. Durante años nos escondieron la historia”, declara el escritor y concluye con una pregunta: “¿Por qué la guarnición militar de San José de Chiquitos se llama Ismael Montes y no se llama José Manuel Baca, ‘Cañoto’, que fue el primer militar cruceño de la república que administró esa región?”