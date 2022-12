Qué predicciones de Los Simpson podrían cumplirse en 2023

No siempre acierta, muestra de ello es que España no llegó a la final del Mundial de Qatar, pero sí hubo varias veces en que las predicciones de Los Simpson se cumplieron. A punto de empezar un nuevo año, portales de entretenimiento y hasta videos de TikTok analizan algunas situaciones de la serie estadounidense que podrían cumplirse en 2023, pues la realidad mundial actual se asemeja a estas escenas, y no hay buenos augurios.