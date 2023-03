¿Qué son las constelaciones familiares? Dos expertos nos explican

“Soy mamá de cinco hijos y de algunos más que ya no están aquí pero los tengo en mi corazón, emigré a otro país donde tuve que integrarme, tuve problemas y conflictos personales, familiares y laborales , pero en las Constelaciones Familiares y los Órdenes del amor encontré una herramienta para evolucionar y ver mi vida y mi sistema familiar desde otra perspectiva”, dice esta joven facilitadora de Constelaciones Familiares , una terapia que ha ido creciendo en los últimos años enfocada en la búsqueda de una vida familiar más sana y consciente.

“Estos órdenes del amor son unas leyes sistémicas en las cuales se basan las constelaciones familiares. Estas leyes dicen que nadie puede ser excluido del sistema familiar porque esto repercute en las siguientes generaciones, habla de la pertenencia, de que todos pertenecemos, que cada uno tiene un lugar y que no se puede excluir. También habla de que hay normas y reglas que se deben respetar en el sistema familiar, dentro de ellas está la jerarquía. Debemos respetar al que llegó primero al sistema, es decir, primero llegó el abuelo, luego el padre y después el hijo. Muchas veces, los hijos, de manera inconsciente y por amor, nos ponemos en lugares que no son para nosotros, pero lo hacemos por amor, porque sentimos que a mi mamá le faltó su papá o que a mi papá le faltó su papá. Y esos movimientos no nos dejan vivir lo nuestro. Lo hacemos por amor, pero es un amor que está desordenado”, explica la experta.