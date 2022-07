Reseña: Mugre Rosa, de Fernanda Trías

“Y después del hambre y la sed, de días y días de soledad, ves pasar una hormiga, la mirás como nunca habías mirado a una hormiga, y te das cuenta de que ella no sufre.

¿Todo eso para descubrir que las hormigas no sufren? Todo eso para descubrir que el que mira no soy yo.”

Ahora que por fin nos vamos acostumbrando a nuevas rutinas, adornadas con exigencias médicas o de bioseguridad, ya después de haber conocido todos la verdadera soledad y el miedo, me permito prestarme unas palabras de Fernanda Trías con el fin de intentar transmitir aquello que me hizo sentir Mugre Rosa durante su lectura: “¿Sentirá una pérdida, por mínima que sea, como quien repasa con la lengua el hueco de un diente caído?”. La historia de una mujer cuyo principal objetivo es mantener con vida a un niño durante una catástrofe postapocalíptica en la que los días de pobreza, incertidumbre y niebla parecen ser eternos…

Y además, finalmente, el recuerdo de todos los que incursionamos en la cocina o la crianza de una “masa madre”, quienes armamos rompecabezas, desempolvamos juegos y libros, comenzamos a bordar, o desarrollamos un nuevo hobby, todos los que aprendimos a disfrutar de perder el tiempo, un tiempo que parecía no pasar… pero sobre todo y en especial, todos los que depositamos una parte de nuestro ser en ese “otro” que sin saberlo nos mantuvo ocupados o activos y que, me atrevería a decir, nos ayudó a escapar de nosotros mismos, de nuestras trampas y nuestros fantasmas, de nuestro hueco del diente que ya no está. Este libro es un viaje, esta historia es la nostalgia con la que aprendimos a disfrutar perder y dejar pasar el tiempo.