Retiran formalmente los cargos contra Alec Baldwin por homicidio involuntario en un set de filmación

Los cargos por homicidio involuntario contra el actor Alec Baldwin por el fatal disparo en un set de rodaje fueron retirados formalmente por fiscales este viernes en Estados Unidos.



Un documento judicial de Nuevo México informó que el caso contra Baldwin "se desestima sin perjuicio", pero las investigaciones continúan "activas y en curso" sobre la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins durante el rodaje de la película de vaqueros "Rust" en 2021.



Baldwin brandía una arma Colt .45 durante los ensayos cuando se produjo un disparo que mató a Hutchins e hirió al director Joel Souza.



El actor de 65 años ha insistido en que cuando recibió el arma le dijeron que estaba descargada y que era segura de manipular. Ha dicho además que no apretó el gatillo, y se declaró no culpable de los cargos que le fueron formulados.



El documento judicial dice que "han sido revelados nuevos hechos que demandan más investigación y análisis forense que no pueden ser completados" a tiempo para una audiencia preliminar en mayo.



Según una información de Los Ángeles Times basada en tres fuentes anónimas, los fiscales fueron informados que la pistola fue modificada, por lo que podría haberse disparado por error.



El caso criminal contra Hannah Gutierrez-Reed, la joven encargada de las armas en el set, permanece activo.



En una reunión judicial este viernes, las partes concordaron en posponer hasta agosto una audiencia preliminar al respecto.



El rodaje de "Rust" fue retomado esta semana en otra locación, en la región de Montana, con la participación del director Souza y Baldwin, protagonista y coproductor de la cinta.



El caso criminal contra Baldwin enfrentó varios desafíos legales en los últimos meses.



El actor y Gutierrez-Reed fueron acusados en principio de dos cargos de homicidio involuntario.



Un agravante por uso de armas, que podía aumentar el período de prisión si eran condenados, fue descartado poco después por un supuesto error técnico de la fiscalía.



La fiscal del distrito de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, y la anterior fiscal especial Andrea Reeb, han sido retiradas del caso contra Baldwin y Gutierrez-Reed.



En un comunicado, los nuevos fiscales especiales dijeron el jueves que la decisión de retirar los cargos "no absuelve al señor Baldwin de culpabilidad penal y podrían presentarse cargos".