Retorno a clases | ¿Cómo establecer los hábitos de estudio en los niños?

Luego de un tiempo de vacaciones llegó el momento de retomar la vida escolar. Más allá de comprar los implementos necesarios para volver a clases, resulta fundamental tomar en cuenta una serie de aspectos para lograr un regreso exitoso de los hijos al colegio.



Es el primer año después de la pandemia en que las clases comienzan presenciales y es importante establecer rutinas, hábitos de estudio y condiciones en la escuela para este retorno, además de seguir al pie de la letra los protocolos de bioseguridad. La organización de los materiales y la información es un desafío común para los niños de cualquier edad, especialmente luego del cambio al aprendizaje en línea y a partir de que el sistema híbrido se ha convertido en una alternativa más frecuente en la educación.



El docente Pablo Carbone considera que, para lograr un regreso exitoso a las aulas, es necesario haber consolidado, primeramente, las competencias del ciclo anterior y haber anexado ese aprendizaje a las habilidades que se pondrá en práctica en la escuela donde tendrán que enfrentar los nuevos desafíos.



“Estos desafíos no solo quedan en cuestiones conceptuales y de contenidos, pues también es



para poder encarar todos los desafíos que plantea el colegio”, agrega el docente.



Carbone insiste en que una de las condiciones para que el alumno tenga un regreso óptimo está relacionada con el ambiente familiar y del hogar. “Implica no solamente contenidos sino también el poder contar con todos los recursos pedagógicos necesarios, el poder enfrentarse a situaciones desde lo social y tener todas las herramientas posibles para interactuar con su entorno y con las cuestiones de estudio”.



El escritor y pedagogo Édgar Lora Gumiel afirma que, desde el punto de vista pedagógico, es importante efectuar una nivelación y diagnóstico de conocimientos previos al retorno a clases. “Entre una vacación y otra siempre hay saltos cuantitativos y cualitativos, eso lo tiene que evaluar el profesor. Luego hay que volver a practicar los hábitos de estudios, una cosa es estar en casa con el celular en la mano y otra es estar sentado cuatro horas en clase. Los niños llegan más inquietos, muchos de ellos con déficit de atención, la mayoría se olvida de escribir a mano e incluso de comprender de manera presencial, de escuchar al profesor en persona en el aula. Establecer esos hábitos es fundamental para toda su vida”, explica Lora.



“Lamentablemente, estos hábitos no se los practica. Antes nos decían en casa ‘vos te sentás aquí hasta que termines la tarea’, hoy eso ya no se ve, por eso hay que establecer una disciplina”, añade.



Otro aspecto que resalta Lora es la expresión oral y la socialización del estudiante con su entorno. “La expresión a través del cuerpo se está perdiendo, se ha perdido el gusto de jugar, de interactuar en persona, de compartir una charla, hasta de pelear”, asegura.



Lora agrega la salud, la alimentación y la seguridad como condiciones indispensables para que el niño vuelva a clases. “Las horas de sueño son tan importante para el desarrollo y el bienestar de los niños como lo es la nutrición y la actividad física. Todo esto debe venir acompañado de una buena alimentación, que no tiene nada que ver con la comida llena de carbohidratos y grasas que venden en los colegios. Y, por supuesto, la seguridad es fundamental. En otros países, los niños van a la escuela a pie o en bicicleta. Acá no se los puede dejar que vayan solos ni a la esquina. El sistema de transporte público debería ser gratuito en la etapa escolar, todos los colegios deben ofrecer la seguridad, la higiene y la garantía de que los estudiantes tendrán seguridad física”, concluye Lora.



Los expertos coinciden en que el papel de los padres es primordial para ayudar a los hijos con el aprendizaje, al proveer la estructura y el apoyo necesarios, así como también para apoyarlos en los distintos problemas que se pueden presentar en la escuela.



importante la presencia de la familia en el proceso educativo y en el desarrollo de cierta estabilidad emocional en el alumno, algo que, lamentablemente, se ha dejado de lado”, indica Carbone.



“Porque el colegio no solamente es la malla curricular, no es solo las clases, los chicos se enfrentan al desafío de lograr habilidades sociales, de poder sortear situaciones estresantes, de interactuar con los profesores. Entonces, se debe lograr que el estudiante pueda tener un desarrollo integral y óptimo.