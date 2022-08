Reynaldo Pacheco: “En el futuro quiero producir cine en Bolivia y que se pueda exportar”

Reynaldo Pacheco es de aquellos actores que, sin hacer estridencia de sus logros, camina a paso seguro. Desde que apareció hace más de diez años en un papel secundario en

"Beginners" (Principiantes), filme que le valió el Óscar a mejor actor de reparto a Christopher Plummer, el artista paceño ha logrado importantes protagónicos, como en "Los Leones", en el que compartió cartel con el cantante y actor puertorriqueño Ozuna.

Hace poco lo vimos en la película boliviana "Fuertes", en la que además participa como productor ejecutivo y en junio pasado estrenó, en el mítico Teatro Chino de Los Ángeles,

"La Macana", cortometraje de la cineasta boliviana María Mealla.



Tres meses atrás la empresa Atlas Entertainment, que produjo películas como "Wonder Woman" o "The Suicide Squad",

firmó contrato con el actor para impulsar su carrera en Hollywood.

“Ellos se harán cargo de manejar mi carrera en Hollywood. Esto es un juego de audiciones, de encajar en el personaje que están buscando para una producción, pero son lindas posibilidades. Esa es la belleza de ser actor, el que mañana puedes transformarte en un ser que ni te imaginabas. No sé dónde me llevará mi carrera, pero creo que el que hayan querido trabajar conmigo también es producto de haber hecho películas comerciales, como otras con fines más artísticos, creo que ese balance me ayudó”, reflexiona Pacheco a poco de volver nuevamente al país para participar, como invitado de honor del evento Respira Vol.2, que se realizará el 3 de septiembre y que reunirá a figuras de la música, la actuación y la moda.

“Es una celebración de nuestros artistas bolivianos con la hermosa causa de proteger nuestro patrimonio natural”, comenta el actor que a fines de julio ya estuvo en Santa Cruz, Sucre y La Paz visitando a sus familiares y también para realizar encuentros con alumnos de diversos departamentos que participan de las clases virtuales de la academia de actuación de la que es el CEO y fundador. La academia, con sede en Los Ángeles, donde él reside, HAPA (Hollywood Academy of Performing Arts) es otro de los proyectos a los que dedica su tiempo.

“Cuando me fui del país prometí volver con un proyecto educativo para poder compartir mis conocimientos y a raíz de eso creamos HAPA. Inicialmente nació en Bolivia, pero tiene una historia bien curiosa. Carla Ortiz es una de las mejores amigas de Lucila Solá, ex pareja de Al Pacino. Su hija Camila Morrone, que ahora es la novia de Leonardo Di Caprio, necesitaba un profesor de actuación. Entonces por medio de Carla yo llego a Lucila y me convierto en el maestro de Camila y ella, que es muy amiga de las Kardashian, me acerca Kendall Jenner, a la que también le di clases de actuación. Claro, no soy un maestro con un estudio reconocido y que dedica todo su tiempo a dar clases, pero creo que buscaron a una persona de confianza y yo soy una persona que nunca voy a contar sus intimidades o cosas personales”, cuenta Pacheco, que hasta hace poco estuvo dando clases de actuación a la cantante Karol G, que participa en Griselda, una serie producida por Sofía Vergara que se verá por Netflix y se encontraba en tratativas para hacerlo con Bad Bunny.





“Mi objetivo no es solo entrenar actores, sino en el futuro coproducir mis películas y también producir cine en Bolivia que se pueda exportar. Porque al ser productor ejecutivo de "Fuertes" me di cuenta que tenemos un gran potencial e historias que se pueden exportar”, comenta Pacheco.

Los proyectos del actor suman y siguen, ya que en enero de 2023 protagonizará la película de suspenso "Blinded Love",

que también fue escrita por él y será filmada en Alemania por una productora de ese país.

“Amo demasiado meterme en un personaje, transformarme y todo el proceso que significa eso. He crecido tanto con mis personajes, ellos me han enseñado grandes lecciones de vida, formas de ver las cosas, debilidades y cosas mías que quizás no hubiera visto”, asegura Reynaldo Pacheco, que en su caminar sigue conquistando nuevos horizontes.