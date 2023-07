Roger Federer acompaña a Coldplay en el escenario y causa furor

Además, cuando Coldplay interpretó "Adventure of a Lifetime" del disco A Head Full of Dreams (2015) , Federer se encargó de tirar los globos que le dieron un toque mágico a la presentación.

Luego de semejante momento, el suizo tomó su cuenta de Instagram y subió una foto del backstage donde se lo ve abrazado con la banda y su esposa Mirka. La imagen fue acompañada del mensaje “Adventure of a Lifetime” en un claro guiño al track de los británicos.

Por supuesto, el público no dudó en registrar el suceso y compartirlo en redes sociales.



Coldplay sigue su gira en el marco de su tour sustentable "Music of the Spheres".



