Roxana Hartmann, palabras e imágenes unidas para existir

Roxana Hartmann se recuerda tímida o más bien callada y sin apuros, siempre en busca de historias o cosas de otras épocas. “Me gustaba jugar con la memoria, imaginar las situaciones de otros usando los objetos encontrados, pensar que por medio de ellos podría haber algún traspaso de saberes”, rememora.

Parte de esos recuerdos y vivencias entrañables, así como las reflexiones, testimonios y la esencia de la mujer-artista están contenidos en Un asunto de vida, un libro híbrido en el que conviven dos de los lenguajes con los que Roxana convive a diario: la imagen y las palabras. Es un libro-objeto elaborado casi artesanalmente bajo la dirección creativa de Hartmann en los talleres de la imprenta Kipus.

Luego de un periplo por La Paz y Cochabamba, la obra será presentada hoy, desde las 19:30, en Rokani El Bosque (avenida La Salle, esquina tercer anillo externo). En la oportunidad comentarán la obra Claudia Bowles Olhagaray y Peter Lewy.

La autora subraya que Un asunto de vida no pertenece a un género clásico, sino que es como un diario artístico en el que reflexiona sobre su obra y vida a través del relato, cartas, reflexiones y algunos ensayos.

El escritor Édgar Lora Gumiel asegura que, en Un asunto de vida, Hartmann “funde su pasión volcánica y su vocación amorosa para crear, a través de formas, bocetos, diseños, garabatos lúdicos y palabras que hablan de su ser esencial”.

La artista asegura que la principal motivación para publicar fue la necesidad de hacerlo en el momento que tenía que salir. “Tengo 45 años y una carrera que está desarrollándose con aciertos y errores, así como mi vida. En este momento siento que tengo madurez en varios aspectos que construyen mi cotidianidad: la maternidad la estoy disfrutando con dos hijos adultos que siempre me acompañan, con ellos hemos formado una linda tribu. Mi carrera, que se nutre inquieta, y está en plena búsqueda, sin poses ni egoísmos, y mi vida amorosa que la vivo plenamente al lado de un hombre bueno que respeta mi individualidad”, expresa.

Roxana comenta que elegir el material que iba a acompañar este libro fue como un viaje de varios meses, con los elementos sobre una mesa grande que ocupaba una sala de su estudio y la revisión casi instintiva de lo que debería incluir en la obra.

“Hice el viaje muchas veces, tenía que sentir el ritmo al recorrer las páginas, que fui diseñando una a una. Mucha intimidad revelada, hubo momentos en que la construcción del libro se tomaba todo en mi día, me dejaba en silencio, contemplando, respirando entrecortado. Las historias, relatos o cartas tenían que convivir en este objeto habitado por recortes de mi vida. No es un libro ilustrado, es un objeto caprichoso que reúne palabras e imágenes que se juntan para existir”, explica y añade que, para leer Un asunto de vida, no debe existir un orden, porque es un libro que juega con el tiempo y con la estructura.

“Se puede leer, primero, con el tacto. Tiene muchas texturas, también provoca a perderse en los detalles. Los textos no necesitan que el lector los lea cronológicamente, van a ser descubiertos y probablemente releídos”.

La filóloga Claudia Bowles Olhagaray adelanta que el libro reúne expresiones previamente vertidas en todas las texturas posibles con las que la Roxana experimenta. “Todo este entramado visual opera, en primera instancia, como soporte de una también variada, cuanto persistente, labor de escritura que viene desarrollando junto con su obra plástica”, asegura Bowles.

En Santa Cruz, el libro estará disponible en las librerías Lectura y Ateneo. En La Paz, en Lectura y en Cochabamba, en la Editorial Nuevo Milenio.

Título del libro: Un asunto de vida. Autora: Roxana Hartmann. Número de páginas: 216. Edición: Tapa dura, cosido a mano, lomo descubierto. Contiene un dibujo original hecho por Hartmann. Libro empaquetado en bolsa de lienzo hecha por artesanas bolivianas. Cantidad de ejemplares: 500. Para envíos al resto del país pueden contactarse con la autora por medio de las redes sociales.