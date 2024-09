Samuel Doria Medina: “En Bolivia el problema es que hay sobreinversión en hoteles”

El empresario Samuel Doria Medina estrenó Green Tower Santa Cruz, una inversión de $us 50 millones. En el programa Aquí Estoy de EL DEBER Radio así respondió a las preguntas formuladas:

- ¿Podemos decir que Green Tower ha implementado artículos de vanguardia?

Bueno, sí, de alguna manera parte de nuestro trabajo es ese, traer modernidad a nuestro país, poder innovar en los métodos de construcción, en los materiales. Por ejemplo, los vidrios que hemos utilizado son alemanes y no dejan pasar el ruido, el frío, el calor, las radiaciones y de alguna manera por eso también se llama Green Tower porque no necesitamos gastar energía para tener el edificio a 21 grados centígrados todo el año.

- Hay incertidumbre de repente por el manejo de la economía, sin embargo, sigue invirtiendo, es decir, ¿cuál es el mensaje a los bolivianos?

Hace cinco años, justamente en agosto del 2019, comenzamos el trabajo de Green Tower con los cimientos. Son más de 500 pilotes que están enterrados y hay algo muy importante. Nosotros tomamos muchas previsiones. Dijimos, mejor compremos todos los materiales que vienen de afuera, preferible tenerlos unos meses o más de un año en algunos casos en el depósito.

Segundo, nos prestamos dinero en bolivianos, eso aclaré en la inauguración, dije, ni mi cuenta ni mi colección son tan grandes como haber sacado dinero de ahí para hacer una inversión de esta magnitud. Los bancos nacionales han confiado en el proyecto, han confiado en la empresa y nos han prestado más de 50 millones de dólares, el Banco Nacional, el Banco Mercantil y el Banco Bisa. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez para los que hemos vivido lo de la UDP en los años 80 y conocemos la economía, sabíamos que esto iba a venir tarde o temprano.

Es decir, si en el país teníamos unos déficits fiscales tan grandes, empresas públicas deficitarias, un gasto tan grande en el sector público, sabíamos que no se iba a poder mantener el tipo de cambio, sabíamos que esto se venía. Entonces, por eso habíamos tomado las previsiones que tomamos y no nos ha afectado desde ese punto de vista. Entonces, yo creo que ese es el tema, poder invertir, poder hacer las cosas, pero tomando las previsiones para que no te afecte.

- ¿Por qué hacer Green Tower Santa Cruz luego de Green Tower La Paz? ¿Qué fue lo que te desafió?

Yo creo que el mensaje que hemos querido dar es que somos una empresa nacional. Creemos que para este tipo de construcción hay mercado en La Paz y en Santa Cruz. Santa Cruz tal vez es más obvio, pero comenzamos en el lugar más difícil, en La Paz, demostrando que sí funcionaba. En La Paz hemos vendido, creo que el 96% de los departamentos y el 70% de las oficinas. Se ha venido a 2.000 dólares el metro cuadrado. Mucha gente decía, imposible, si al frente hay a 1.000.

- Sobre Green Tower Santa Cruz, ¿cuánto de la superficie ya está comprometida?

Hemos tenido mucho éxito vendiendo los departamentos. Son como 130 departamentos. Y estamos empezando a entregar esta semana los departamentos de las personas que han comprado y que han pagado y que vamos a entregar en el mes de agosto y tal vez parte de septiembre, 80 departamentos que están vendidos y pagados.

Alguna gente me decía, bueno, sí, departamentos vas a vender fácil, pero te has equivocado al hacer una torre de oficinas porque desde la pandemia la gente trabaja en su casa. Entonces no vas a vender. Y al poco tiempo vino el BCP y me compró 10 pisos.

- ¿Hay otros proyectos más de la empresa del Grupo Conversa?

Desde luego que sí. Tenemos un equipo de gente muy eficiente que hemos conformado, que cumple los plazos, que cumple los presupuestos y estamos en la etapa de analizar.

Tenemos tres proyectos y estimo que hasta fin de mes vamos a definir cuál es el siguiente.

- ¿Los Tajibos piensan en convertirlo en una cadena hotelera?

En nuestro país el problema que hay es que hay una sobreinversión en hoteles. En algún momento alguien me comentó que hizo un estudio en La Paz, por ejemplo, se aplica también a Santa Cruz, pero me comentaron de La Paz y me decía en la zona sur de La Paz se han abierto 10 hoteles en los últimos cinco años. Algunos de ellos ya lo han convertido en clínica, o sea, hay demasiados hoteles en Bolivia y aquí en Santa Cruz también. Como consecuencia de ello, los precios de los hoteles en Bolivia son muy bajos.