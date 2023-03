Santa Cruz vivió una noche de nostalgia y rock en español de la mano de una leyenda: Miguel Mateos

Los primeros acordes inconfundibles de ese piano y la voz grave del eterno roquero, que decía "yo no busco lo que vos tenés, yo no quiero hacerte ningún test", eran acompañados en cada nota por los presentes. Un himno al rock y al aguante, que lleva cuatro décadas recordándonos que "no hay horas perdidas, no aflojes, mi amor, vos tirá para arriba".