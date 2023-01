Se hace viral maestra que llora por quedarse sin entrada para el concierto de RBD

En el video se ve a la maestra llorando en un rincón por no haber conseguido una entrada para uno de los conciertos de RBD , mientras es observada a través de una ventana por algunos niños.

Algunas reacciones de la red social, reflejaron la misma situación de miles de fans sin entradas: "Me siento mejor, no fui la única...mis niños de seis años me echaron ánimo pero ni así", comentó otra maestra que se sintió identificada. "La mayoría de los treintones estamos así llorando".