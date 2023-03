Se viene un gran festival en honor al Día Mundial del Teatro

“Este festival tiene tres pilares. El primero: son obras de autor, inéditas y creadas por directores bolivianos. El segundo: l as funciones se realizarán en escenarios no convencionales, como Palmasola, el hogar de ancianos, Montero Hoyos, Paurito, las comunidades indígenas y el Mercado Abasto. El tercero: el trabajo de cada elenco tendrá un fin pedagógico”, explicó Jorge Calero, el coordinador general del festival.

Hace referencia a que la diversidad que tendrá este festival será el plus de esta versión, porque habrá distintas temáticas para públicos diferentes hasta fin de marzo.

Las obras que se verán en este festival serán: Inomo, La Rebelión de los Conejos Mágicos, ¡Hasta pronto, Santa Cruz!, Las Niñas, Ivy Maraey, Los Viajes de Ulises, Cuentos Guarayos, La Tragedia de la Reina Clintemnestra, El Gigante y su Circo, Doña Gladys. La Señora de la Canción , Las Niñas, La Casa de Bernarda Alba, Las Quiero a las Dos y Traslacruz de la Sierra. La Viudita no es un Mito; las siete últimas serán estrenos nacionales.

Días antes del festival hubo el Seminario de Producción bajo las temáticas ¿Cómo producir teatro y no morir en el intento?; Gestión del Teatro y Operaciones Internacionales; Un proyecto tiene alma, no es solo un formulario; La dramaturgia de las redes sociales: identidad y humanización de la marca; La producción no se contradice con la libertad artística y Producir en Bolivia.