"Sea el arte libre como son los majestuosos cóndores”, sentenció Matilde Casazola al recibir el Cóndor de los Andes

Casazola dedicó el reconocimiento a la memoria de sus padres Juan Casazola Ugarte y Tula Mendoza Loza, y luego agradeció al músico Willy Claure, que promovió su distinción y a los que se sumaron. Recordó también a su “familia solidaria y a mi Sucre natal, y gracias al supremo artífice que me regaló el don de la poesía y el canto”.

“Es muy emocionante entregarle el Cóndor de los Andes a nuestra Matilde Casazola, ¿Cuántos de nosotros no hemos bailado y cantado, las canciones que ha compuesto?”, preguntó y recordó, sobre todo, aquellas composiciones de protesta”, dijo el presidente Luis Arce Catacora, encargado de otorgar la condecoración.

“Me alegra muchísimo que le den este reconocimiento, porque esa era la idea, de que ella reciba este reconocimiento a su trabajo en vida. Me hubiese gustado estar ahí y cantar la cueca que le compuse, no se dio, pero no faltará la ocasión”, dijo a EL DEBER, desde Tarija, el músico Willy Claure, que fue el principal impulsor de este reconocimiento.