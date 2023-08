"Seguimos luchando", personal de la industria del cine mantiene huelga

Centenares de profesionales de la industria del entretenimiento estadounidense se congregaron este martes ante la sede de las cadenas Amazon y HBO en Nueva York para exigir mejores condiciones laborales y seguridad del empleo ante la creciente amenaza de la inteligencia artificial IA.



Durante casi tres horas, los manifestantes, que habitualmente se dividen en varios puntos de la ciudad, se congregaron con motivo del Día Nacional de la Solidaridad Sindical con pancartas y megáfonos, frente a la sede neoyorquina de estos dos gigantes del sector para hacer oír sus reivindicaciones, apoyadas por muchos conductores que hicieron sonar sus bocinas.



Iniciada a principios de mayo por guionistas de Hollywood, a mediados de julio se sumaron a la huelga actores y luego otros oficios más invisibles de esta industria que mueve miles de millones de dólares al año.



Es un movimiento "masivo (...) que sigue creciendo", dijo a la AFP Ezra Knight, presidente de la rama en Nueva York del sindicato de actores SAG-AFTRA, quien anunció que seguirán en huelga hasta que se atiendan sus reclamos "porque estamos luchando por nuestra existencia".



Guionistas y actores, principalmente, reclaman mejores salarios, garantías para limitar el uso de la IA y otros avances laborales.



Para Knight, no solo la IA amenaza con destruir muchos empleos que pueden ser realizados por máquinas, sino que también están en juego los derechos de reproducción de los derechos de autor, los seguros médicos o las jubilaciones.



"Si esas cosas están amenazadas, que en el entorno actual lo están, a menos que haya cambios, la capacidad de ganarse la vida en esta industria (...) desaparecerá", alertó.



"Esta es una industria que supuestamente entraña creatividad y pasión. Y eso no los puedes hacer a través de las compañías y las computadoras", agregó por su parte, la actriz Laura Houha, de 34 años.



En los últimos días, los diferentes gremios se han sentado a la mesa con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP), que incluye estudios como Disney y Netflix, en el marco de la negociación colectiva que fija las condiciones salariales cada tres años.



"Es una buena señal", dijo Knight, para quien "significa que hay esperanza (...) porque la AMPTP está empezando a replantearse las cosas y venir a la mesa con una idea y una oferta".



La huelga está teniendo un enorme impacto en la industria cinematográfica pues ha interrumpido muchos rodajes y producciones y ha obligado a posponer los prestigiosos premios de la televisión, los Emmy, cuatro meses, hasta enero.



"Hoy es un recordatorio, de que el movimiento obrero siempre ha estado vivo en Estados Unidos (...) Seguimos luchando", dijo Knight.