Sepa cuáles son las películas más taquilleras de 2023

Sin duda , el rosado fue el color del año en 2023 por el estreno de Barbie, que se encuentra en la lista de las películas más taquilleras del año. Así lo dio a conocer Box Office Mojo, un sitio web dedicado al seguimiento y conteo de los ingresos en taquilla que consiguen las películas Barbie lidera la lista de las películas más taquilleras del año, con $us 1.400 millones . Le siguen: Super Mario Bros, con $us 1.361 millones. Oppenheimer, con $us 952 millones. Guardianes de la Galaxia, con $us 845 millones. Rápidos y Furiosos, con $us705 millones.

Aunque la cifra posiciona la película como la más taquillera del año, “Barbie” no superó los más de $us 2 mil millones de dólares que recaudó el filme “Avatar: The Way of Water” en el 2022.