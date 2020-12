Shakira challenge: TikTokers se esfuerzan para alcanzar su sensualidad

Escucha esta nota aquí

Girl like me, la última canción de la banda estadounidense Black Eyed Peas y de la colombiana Shakira, se ha convertido rápidamente en un hit y también en un fenómeno de TikTok, pues desde que apareció, el 4 de diciembre, usuarios de todas partes del mundo se visten y bailan como la barranquillera. Y no es solo cosa de chicas, hombres y mujeres cumplen el #Shakirachallenge.

Un microshort negro, top rojo y tirantes conforman el look de 'Shak' y entre los pasos no puede faltar el famoso moonwalk de Michael Jackson.



En YouTube Girl like me sigue siendo tendencia y está a punto de alcanzar 100 millones de reproducciones.

Mientras tanto, en TikTok ya se han grabado más de 40.000 videos utilizando el pegajoso ritmo de la canción.

La barranquillera no ha quedado indiferente, recientemente compartió en Instagram un compilado de coreografías.

Estas son algunas de las imitaciones más vistas y originales en la aplicación: