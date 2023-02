Shakira sube un video con una inquietante canción; los fans se encargaron de decir a quiénes va dedicado

En el día de San Valentín, mientras muchos celebran en pareja, quienes no la tienen, suelen no estar a gusto, como películas y series muestran. Y una de esas personas sin pareja, cuyo video lleva los 1.3 M de vistas, es Shakira .

“Podría matar a mi ex, no es la mejor idea / Su nueva novia es la siguiente; ¿cómo llegué hasta aquí?/ Podría matar a mi ex, aunque todavía lo amo/ Prefiero estar en la cárcel que sola”, dice la letra del estribillo de la canción, originalmente en inglés.