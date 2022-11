Shakira y Milan protagonizan conmovedora escena al despedirse de su equipo en Barcelona

El periodista español Jordi Martin capturó el conmovedor momento en que Milan, el mayor de los Piqué Mebarak se despidió de su equipo CBS Barcelona tras obtener el segundo puesto en la Copa Catalunya sub 10.

Sin embargo, ese día, en la cancha no había mucha alegría para el niño, que solo tiene nueve años, pues se ve que rompe en llanto entre sus compañeros de equipo y su madre no duda en consolarlo, al igual que su hermano menor, Sasha, de siete años, que le da un gran abrazo.

"Aquí mis imágenes del sábado con @shakira y @3gerardpique Yo que llevo desde el inicio de esta relación y que me ha tocado viajar detrás de ellos por todo el mundo, momentos como los que viví este sábado donde hay tanta tensión entre ellos, chocan muchísimo.. #shakira #pique", describió Jordi Martin el video que subió a Instagram, y es que se observa que el futbolista está cerca de donde pasaba esa escena triste, pero ni se percató del llanto de su hijo o, si lo hizo, prefirió no acercarse a donde estaba su ex.