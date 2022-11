“Siempre he sentido temor de publicar, pero 25 veces lo he vencido. Ahora, será igual”

Si no está escribiendo cuentos, artículos para la prensa o entrevistando poetas, líderes o intelectuales nacionales, Gonzalo Lema escribe novelas. Lo hace, dice, para mantener “la mano caliente”, un ejercicio que practica desde los 15 años cuando empezó con sus primeras narraciones las que recién comenzó a publicar a los 22 años. Su dedicación a la narrativa se ha traducido en más de diez novelas y que sumando sus otros trabajos superan la veintena. El escritor tarijeño, radicado en Cochabamba, no es solo uno de los narradores más prolíficos del país, también es uno de los más importantes de las últimas décadas.

En ese trayecto ha sido ganador de importantes reconocimientos, como el Premio Nacional de Culturas de 2014, el Nacional de Novela Alfaguara de 1998 o el Erich Guttentag de 1983. Fue también finalista del Premio Casa de las Américas en 1993 y en 2017 obtuvo uno de los premios de novela negra más prestigiosos de habla hispana, el L’H Confidencial, gracias a Que te vaya como mereces, relato que tiene como protagonista al investigador Santiago Blanco, personaje que tiene un merecido pedestal dentro de la literatura boliviana y que es protagonista de una serie de relatos policiales en los que no faltan la crítica social.

El primero transita un tiempo trascendente, cíclico en saberes, lineal en ciclos de vida y muerte, y el otro vive brincando de una coyuntura a otra, como quien brinca de un cráter a otro. Uno se deja vivir y fluye; el otro está atrapado, una y otra vez, en trampas sociales que persiguen el poder. Me adelanto a su pregunta y le digo que no me reconozco en ninguno de los dos. Pero es una novela que abarca un trazo largo de historia y los personajes pululan. En varios de ellos debo estar yo, pero codificado.