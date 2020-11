Silvester Stallone se une al elenco de Escuadrón Suicida

Escucha esta nota aquí

El director James Gunn confirmó el sábado 14 de noviembre que Sylvester Stallone se ha unido al elenco de la próxima película de Escuadrón Suicida.

En una publicación de Instagram el director escribió: "Siempre me encanta trabajar con mi amigo @officialslystallone y nuestro trabajo de hoy en #TheSuicideSquad no fue una excepción. A pesar de que Sly es una estrella de cine icónica, la mayoría de la gente todavía no tiene idea de lo increíble que este tipo es."

Escuadrón Suicida es una continuación de la película de 2016 dirigida por David Ayer, con Margot Robbie, Will Smith y Jared Leto. Robbie retoma su papel en la nueva película, actuando junto a Idris Elba, Joel Kinnaman y Taika Waititi.

Gunn escribió el guión basado en el cómic de John Ostrander. La película está programada para estrenarse en los cines el 6 de agosto de 2021.

Stallone también estuvo en Guardians of the Galaxy Vol 2 de Gunn, como Stakar Ogord.