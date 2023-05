Son llamados 'Warsies' y viven entre el mundo real y la ficción de la saga Star Wars

Para ellos no es ni una moda ni un pasatiempo que se toma cuando se deja de hacer las cosas importantes de la vida cotidiana. Para ellos, ese mundo de fantasía es parte de sus vidas y cuando se ponen los trajes de sus personajes favoritos, manejan los sables láser e interactúan con otras personas, se sienten parte de ese universo creado por George Lucas en la saga de películas de Star Wars.

“Cuando tenía 5 a 6 años vi la primera película de Star Wars y ahí quedé alucinado con la ciencia ficción. Me enamoré de ese universo y empecé a pedir juguetes de Star Wars y muchos años después, ya grande, conocí al primer Chewbacca que hubo en Buenos Aires y me saqué una foto con él. Le pregunté cómo tenía que hacer para participar en los eventos y para tener un traje como el que usaba él. Me derivó con Víctor Terán que confecciona trajes y ahora es un buen amigo mío. Él me confeccionó el traje y yo terminé de darle la forma a la cara y los pies del personaje”, cuenta Martín, que ayer y hoy (15:30) estará en el escenario principal del Star Wars Celebration y se sacará fotos con los que se acerquen a conocerlo.