SOS Feminísima: ¿Cómo salir de una relación de violencia?

¿Cómo salir de una relación de violencia?

El tema de la violencia es complejo, se ha avanzado en la norma, pero en la práctica hay un enorme retroceso, lo que hace que las mujeres opten por no acudir a la vía judicial. Las víctimas no encuentran una ayuda oportuna a sus denuncias; la burocracia le gana al sufrimiento. Sin embargo, hay que movilizar al sistema del Estado. Tomar coraje y buscar ayuda para que no queden impunes los hechos de violencia que atentan contra la vida de las mujeres.





Los síntomas

No existe una receta mágica para salir de una relación violenta, en ella convergen muchos factores. Identifica la situación en la que se desarrolla una relación, no dejes pasar gritos, amenazas y desvalorización que tu pareja te hace sentir. La norma la tipifica como ‘Violencia psicológica’, y muchas mujeres la consideran normal. La abogada María Jenny Román Mourthe, con especialidad en violencia de género, señala el daño psicológico como el más devastador, porque esta violencia busca y consigue controlar y anular la voluntad de quien la sufre sometiéndola al poder del abusador.





¿Qué hacer?

El tema de salir de una relación disfuncional no es fácil y es doloroso, acota la psicóloga y sexóloga María Inés Guardia Balbotin, ya que hay sueños rotos y metas sin alcanzar, pero el primer paso, y más el importante, es reconocer que estas en una relación violenta.

* Hablá con tus amigas, tu familia y con tu entorno más cercano.

* Buscá ayuda de una psicóloga, te ayudará a vencer el miedo, la principal barrera que impide salir de la violencia.

* No permitás que él te aísle de tus seres queridos.

* Con la denuncia, acudí a los movimientos de mujeres contra la violencia para que te acompañen en el proceso, saldrás adelante y no serás una víctima más.





Llamanos

El servicio del SOS Feminísima de Para Ellas es una instancia de ayuda y de orientación, servicio gratuito que atiende a las mujeres que enfrentan problemas de violencia, agenda tu consulta al WhatsApp 77342782, con la abogada Silvia Suárez.