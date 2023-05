Star Wars: fans y cosplayers celebran el día mundial de la saga

“May the fourth be with You, Maggie. Congratulations”, cuya traducción sería “que el 4 de mayo esté contigo”. Dicha frase sirvió para crear un juego de palabras con la mítica frase ‘May the Force be with you’ (Qué la fuerza te acompañe). “Tiempo después dio lugar a una fecha que todo fanático de Star Wars hizo suya. En este día todos compartimos este amor por la saga y demostramos que somos uno”, manifestó Zaddir Loza, que profesa un sentimiento religioso por la historia y sus personajes.