Steven Spielberg y Argentina triunfan en la ceremonia de los Globos de Oro

La entrega, que volvió luego de dos año, al verse envuelta en un escándalo tras ser acusada de falta de diversidad y de corrupción, no estuvo exenta de polémicas, sobre todo porque el público de Latinoamérica se enteró a última hora que la ceremonia no sería transmitida por la señal de TNT, debido a que no consiguió los derechos de televisación.