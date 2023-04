Su hermana fue adoptada, la conoció después de 25 años, y ahora recuperan el tiempo perdido

Esto se da luego de que su madre le confesara al joven, que tenía una hija a la que tuvo que dar en adopción a una familia en México, ya que ellos no podían mantener otro hijo más, pues tenían cinco varones y también problemas económicos.

Luego disfrutaron de unas vacaciones en un hotel para recuperar el tiempo perdido de hermanos, “Siempre quise una hermana que me entendiera” , dijo Henry.

“Yo me di cuenta que era adoptada desde pequeña (...), porque no me parecía a mi mamá ni a mi papá (adoptivos)”, dijo la joven