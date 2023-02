Temporada de premios: Los SAG eligen a los mejores actores del cine y la TV

TELEVISIÓN



Mejor actor en una película para televisión o miniserie: Sam Elliott (1883) (Paramount+)

Mejor actriz en una película para televisión o miniserie: Jessica Chastain (George and Tammy)

Mejor actor de comedia: Jeremy Allen White (The Bear) (Star+)

Mejor actriz de comedia: Jean Smart (Hacks) (HBO Max)

Mejor elenco en una serie de comedia: Abbott Elementary (Star+)

Mejor actor de drama: Jason Bateman (Ozark) (Netflix)

Mejor actriz de drama: Jennifer Coolidge (The White Lotus) (HBO Max)

Mejor elenco en una serie de drama: The White Lotus (HBO Max)

Mejor reparto de dobles en una serie: Stranger Things (Netflix)