“Teníamos 55 días para filmar Hypnotic y la hicimos en 36”

Por Esteban Alfaro

Robert Rodriguez, director de películas como SpyKids, El Mariachi o Once Upon a Time in Mexico, estrenará su último trabajo: Hypnotic, en las salas nacionales el 2 de noviembre.

-¿Cómo nació la idea de Hypnotic?, ¿cuánto tiempo le llevó desarrollar la cinta?

Tomó un tiempo para llegar a la pantalla, pero se me ocurrió con bastante rapidez, hace 20 años. Cuando estaba editando Spykids me encontraba viendo un DVD de Vértigo de Hitchcock que se acababa de reestrenar en ese formato. Cuando vi el DVD pensé, siempre me han encantado algunas de las primeras películas que vi en la pantalla grande en el cine, con muchos giros, muchas vueltas, mucho cine involucrado, muchos trucos engañando a la audiencia. Pensé unos 10 minutos sobre un hombre que no puedes atrapar. Alguien que conoces, que toma todo tu dinero y te olvidas que alguna vez lo conociste. Escribí unas 30 páginas de escenas geniales, y se las mostré a los estudios, siempre estaban muy intrigados, pero nunca me senté a escribir el guion hasta el 2015.

Necesitaba experimentar más antes de poder dedicarme a este género. Hacer Alita: Battle Angel me ayudó porque era un género diferente. Debes tener cierta lógica para realiza un thriller, no es como mis otras películas, en las que pude utilizar una funda de guitarra que dispara un misil y a nadie le importó cómo funcionaba. No puedes hacer eso en una película de suspenso, todo esto te da cierto margen de maniobra, porque todas son habilidades hipnóticas, no debes tener realmente papeles fijos, puedes cambiarlos mucho. De cierta manera el público paga para ir al cine y ser hipnotizado, sabe que son actores, pero quieren creérselo para reír, gritar o decirles a sus amigos que vayan al cine.

-Eso que dice es importante, ya que algunas personas piensan que el proceso creativo es fácil y están acostumbradas a que algunos tipos de películas salgan todos los años…

Hay algunas ideas que se pueden ejecutar rápidamente. He realizado películas que se me han ocurrido y las he producido de inmediato. Y luego otras como Hypnotic, que ahora entiendo porque se demoran. Hay personas que han estado trabajando en sus ideas varios años, y no la han podido plasmar, debido a muchos factores que inciden para su ejecución.

-¿Pudo incluir todas las escenas que pensó para la cinta o dejó alguna de lado?

Había algunas otras versiones de la historia. Concebí algunas escenas que no encajaban en la historia, pero había otras secuencias que realmente me gustaban, que intenté incluirlas. Hice que mi hijo leyera los cambios y el viejo guion. Le pregunte: ¿Hay alguna manera de que pueda sacar algunas de estas ideas que realmente me gustan? y él miró y me dijo que tenía la mejor versión en el nuevo guion y que podía incluir algunas ideas del viejo guion. Me ayudo a identificar que podía funcionar.

La película tiene trucos cinematográficos, no hay efectos especiales, “sólo tiene tijeras, y no tiene tijeras”, es algo muy Hitchcock. Fue super divertido filmar, añadir, editar y poner todo junto.

-La película fue producida durante la pandemia, ¿cómo lidió con esa situación?

Fue desafiante, se debió cerrar todo antes de grabar y luego, ya no se pudo solicitar más dinero. Estábamos haciendo una película independiente, todo estuvo cerrado de antemano. Cada vez que inicias el rodaje de una película, tienes que encontrar la manera de hacerla en el menor tiempo posible. Teníamos 55 días para rodar Hypnotic y la terminamos de filmar en 36 días, en jornadas de 10 horas en lugar de las 14 habituales. Podríamos decir que en realidad fueron 20 a 23 días de trabajo, más rápido que una película para televisión. Pensé: “así es como rodé mi primera película, voy a hacerlo así otra vez”, pero fue divertido porque tienes que ser realmente creativo en tus soluciones.

Todas las oficinas, todos los bastidores, todo está rodado en mi estudio, incluso la parte de México. Pensé que eso funcionaría, porque así es como funcionan los ‘hipnóticos’, usan ilusiones para hacerle creer a la gente en otra cosa.

-Con disrupción de la inteligencia artificial y la consolidación del streaming, ¿cómo ve la industria del cine actual?

Veo que la industria ha cambiado mucho en los 30 años que llevo en el negocio. El contenido siempre es lo más importante. El streaming me viene de maravilla para mis películas familiares, porque los niños pequeños pueden verlas tantas veces como quieran. No necesitan que sus padres los lleven al cine. Otras, como Hypnotic, son experiencias para la pantalla grande.