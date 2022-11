'Titi me preguntó', de Bad Bunny, fue elegida la mejor canción del 2022 por la revista Time

Buen final de año para el 'Conejo Malo'. Hace una semana Bad Bunny obtuvo cinco Latin Grammy , a mejor fusión/interpretación urbana, mejor canción urbana, mejor interpretación reguetón, mejor canción de rap/hip hop y mejor álbum de música urbana, y hace unos días la revista Time , una de las publicaciones más influyentes del mundo, eligió ' Titi me preguntó' como el mejor tema de 2022.

"Durante los cuatro años que he estado escribiendo los resúmenes musicales de fin de año, hemos aplicado una regla autoimpuesta de nunca presentar al mismo artista en las categorías de canción y álbum (…) Pero tuvimos que romper la tradición por Bad Bunny, que está en lo más alto de nuestras listas de álbumes y canciones", manifestaron los creadores del listado.

"Un verano sin ti es una colección impecable de arriba a abajo y Titi me preguntó es su joya de la corona: una lata de exuberancia bulliciosa que hace sonar los parlantes y se enrolla con fuerza. Bad Bunny ejerce su maleable voz en todas sus formas, a través de hábiles versos rápidos y cantos fangosos; hace que incluso sus jadeos suenen sexys. La estética de la canción por sí sola la empujó hacia la dominación cultural completa. Llegó al top 10 en 13 países", describe la publicación.

