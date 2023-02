Todo a la vez en todas partes es elegida 'Mejor película' por los productores de Hollywood

Pinocho de Guillermo del Toro ganó el premio a la mejor película animada, categoría en la que el director mexicano ha dominado durante la temporada de premios de este año, a pesar de su tono oscuro y temas macabros de guerra, fascismo y dolor.



Los PGA del sábado, votados por unos 8.000 productores, honran tanto la televisión como el cine, con The White Lotus ganando el premio al mejor drama, The Bear a la comedia y The Dropout a la mejor serie limitada.