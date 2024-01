Tras la liberación de derechos de autor, ¿Mickey Mouse en películas de terror?

Pero eso no es todo para el ratón más famoso de Disney. Mickey Mouse también protagonizará otra película de terror slasher titulada "Mickey’s Mouse Trap". En esta cinta, un grupo de amigos adolescentes será aterrorizado por un enmascarado asesino que elige la máscara del entrañable ratón para llevar a cabo sus aterradoras persecuciones.

​Esta nueva dirección en la narrativa de Mickey Mouse sigue una tendencia reciente de transformar personajes infantiles en figuras malévolas. Un ejemplo previo fue la película de terror slasher "Winnie the Pooh: Blood and Honey" (2023), que presentó al amistoso oso Winnie the Pooh como un vengativo asesino en busca de venganza contra su dueño, Christopher Robin, tras la liberación de los derechos de autor del cuento de A. A. Milne.