Twitter no aprobó un emoji para promocionar el sexto episodio de la tercera temporada de The Boys

Escenas chocantes, explícitas, y hasta asquerosas han sido una señal de la serie The Boys, de Amazon Prime Video hasta el momento. Pero todo eso pasará a ser un juego de niños luego de que se estrene este viernes 24 de junio Herogasm, el sexto episodio de la tercera temporada.

Y es que, Herogasm adaptará uno de los arcos más polémicos de los cómics, Garth Ennis. Eric Kripke, creador de The Boys, anunció que el capítulo podría ser “ilegal como en cuatro países”. Por su parte, trabajadores de la serie indicaron que durante el rodaje del episodio existió una constante confusión de gel lubricante e hidroalcohólico entre los artistas.

A la polémica por el episodio suscitada hace varios días se sumó Twitter, que no autorizó el uso de un emoji especial para promocionar Herogasm (el emoji de berenjena con una capa roja).

A pesar de la prohibición, la cuenta oficial de The Boys ha publicado en Twitter un breve teaser que introduce lo que será Herogasm, además de mostrar una advertencia que parece ser que también formará parte del episodio a modo de introducción. "Este es el único video que legalmente aprobaría mostrarte antes de tiempo".

This is the only footage legal would approve to show ya ahead of time. #Herogasm pic.twitter.com/20A4BQW4BH