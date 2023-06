Un acto de amor conmueve en las redes: familia construye ascensor para su perrita de 17 años

En los últimos meses, las dificultades para caminar se hicieron más evidentes, especialmente al enfrentar las escaleras. Sadie, quien ha superado un cáncer, es considerada un miembro esencial de la familia. Por esta razón, el padre de Kerry no dudó en embarcarse en la construcción de un ascensor especialmente diseñado para su amiga de cuatro patas.



En el conmovedor video, titulado "Cuando te preocupas porque tu perra mayor no pueda bajar las escaleras, entonces tu talentoso padre construye un elevador para perros", se puede observar cómo el hombre acompaña a Sadie hasta el ascensor, asegurándose de que esté cómoda y segura. Con un control remoto, baja suavemente el elevador para evitar que Sadie tenga que sufrir al utilizar las escaleras.



La publicación en TikTok ha generado una oleada de emociones, acumulando más de 12 millones de reproducciones, 1,7 millones de 'me gusta' y miles de comentarios llenos de admiración y aplausos hacia este acto de bondad. Los usuarios destacan la dedicación y el amor que este hombre ha demostrado hacia su leal compañera, y no pasan por alto detalles como la alfombra en el ascensor, que brinda aún más comodidad a Sadie.