Un hombre celebró su divorcio con banda fuera del Registro Civil

Félix Domínguez, es el nombre del mexicano, que se hizo viral en las últimas horas después de poner fin a 26 años de matrimonio. Lo llamativo de la ruptura legal con su exesposa es que el divorcio lo celebró con una banda de música en las afueras del Registro Civil.

Según medios internacionales, el curioso hecho ocurrió en Ciudad Acuña, del estado de Coahuila, donde Domínguez firmó los papeles de divorcio y salió orgulloso mostrando los documentos que legalizaban su separación.

Domínguez, ingresó a las oficinas para firmar su divorcio al ritmo de música norteña; sin embargo, cuando legalmente estuvo separado su alegría fue mayor, porque se puso a cantar por su nuevo estado civil.

“Muchos han tratado domar a este potro, mas no me he dejado”, se escucha cantando al hombre, a todo pulmón, en uno de los fragmentos de la grabación viralizada. El tema que alegró al nuevo divorciado fue ‘Cabrón y Vago’, que interpreta ‘El Fantasma y Los Dos Carnales’.

No se han revelado los motivos de su reparación, pero el festejo del mexicano se hizo viral en las redes sociales y plataformas de medios internacionales.