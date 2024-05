Una boliviana en la academia de Amaury Guichon, el pastelero de 24 millones de seguidores en TikTok

A la joven pastelera la pandemia le allanó el camino para reabrir el negocio de sus suegros en Potosí. "L a familia de mi marido tenía un restaurante famoso, Café Pub 4060, el cual había cerrado durante la pandemia por obvias razones. No obstante, había sido un negocio próspero antes de la ruina de la pandemia, p or lo que pensamos en reabrirlo, pero con un par de expansiones importantes. Además de reformar el restaurante, aumentamos dos nuevos ambientes: un bar y un salón de té, del cual me hice cargo desde el principio", cuenta la joven cuya formación profesional original fue la de Negocios Internacionales.



Pero la pastelería ya le había hecho click siendo todavía una colegiala. Durante unos meses de intercambio en Alemania, descubrió su gusto por la repostería, se compraba berliners, chocolates suizos y todo tipo de masitas dulces.