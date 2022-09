Una noche de romanticismo con Ana Gabriel

Canciones como Simplemente amigos, Tú lo decidiste, No te hago falta y Quién como tú y temas de su nuevo álbum Por amor a ustedes serán parte del repertorio que Ana Gabriel interpretará hoy en la capital cruceña. La cantante estará acompañada de sus músicos y coristas en el espectáculo que se llevará a cabo desde las 22:00 en el Arena Sonilum (Avenida G77 y 10° anillo).

“Me han escrito, me han preguntado que tienen regalos para mí, que quieren darme un abrazo. Quiero decirles que, por esta ocasión, no compren nada, no voy a recibir nada”, manifestó.