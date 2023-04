Una novela inédita de Gabriel García Márquez será publicada en 2024

Cuando el escritor colombiano falleció en 2014, se dio a conocer de este manuscrito que estaba escribiendo, aunque en aquel momento la familia no se pronunció acerca de si lo publicaría. El diario La Vanguardia y The New Yorker publicaron entonces un fragmento de la obra que describe la llegada de una mujer casada de 52 años a una isla donde está la tumba de su madre y que en su más reciente visita tiene un encuentro inesperado.