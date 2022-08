Viral: Tiktoker se queda encerrado en el cine por dormirse en una película

El creador de contenido Mikelss Sanchez prendió el celular el momento en el que despertó y se encontró con todas las luces apagadas y la sala y el complejo completamente vacío y cerrado. Como comprobó que no había ninguna puerta abierta, no le quedó de otra que continuar su sueño hasta que el lugar vuelva a recibir al público.

"Bro, me quedé dormido en la sala, ya no hay nadie y me apagaron ¿Qué onda? ¿y los empleados?", dice mientras muera la oscuridad en la que despertó de su siesta. "No es cierto ¿y ahora? Neta, me dejaron encerrado", continúa.