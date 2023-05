Viuda de Elvis Presley llega a un acuerdo sobre testamento de su hija

La viuda de Elvis Presley, Priscilla Presley, llegó a un acuerdo sobre la disputa en torno al testamento de su difunta hija Lisa Marie, informó su abogado este martes.



Lisa Marie Presley falleció el 12 de enero en Los Ángeles a los 54 años después de un paro cardíaco.



La única heredera del Rey del rock and roll había nombrado a su madre como coadministradora de su patrimonio.



Pero Lisa Marie enmendó su voluntad jurídica en 2016, al retirar a su madre del testamento y colocar a su hija mayor, la actriz Riley Keough, como beneficiaria.



En documentos judiciales, Priscilla argumentó en enero que no había sido notificada de la enmienda en vida, y que la misma tenía errores por lo cual debía ser considerada inválida.



Este martes, sin embargo, su abogado informó a un juez de Los Ángeles que la disputa había sido resuelta.



Los términos del acuerdo no fueron divulgados.



"Las familias están felices", dijo su abogado Ronson Shamoun al salir de la corte que abordaba el caso. "Están unidos, juntos, y entusiasmados por el futuro".



Priscilla Presley, de 77 años, expresó su satisfacción con el acuerdo en un comunicado y pidió privacidad.



"Mi familia ha resuelto esta confusión", dijo. "Como familia, estamos satisfechos por haber resuelto esto juntos". "La familia Presley está más fuerte que nunca".



Priscilla Presley se divorció de Elvis en 1973, tras seis años de matrimonio.



Lisa Marie controlaba el lucrativo conglomerado Elvis Presley Enterprises, pero vendió las acciones a una firma privada en 2005.



Mantenía el control de "Graceland", la famosa mansión propiedad de su padre en la ciudad de Memphis, Tennessee, visitada por decenas de miles cada año y en la cual la estrella fue encontrada sin vida en agosto de 1977.



Riley Keough, de 33 años, es una actriz cuyas participaciones en la pantalla grande incluyen "Mad Max: Furia en el camino".



Lisa Marie dejó además dos gemelas adolescentes: Harper y Finley.