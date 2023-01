Vladimir Suárez: "Debemos sacar la cara por el lugar donde vivimos, donde vive nuestra familia"

“Hey, caradura, no me quieras imponer tu dictadura, la verdad siempre será nuestra armadura”, dice parte de la letra que escribió el primer boliviano ganador del Grammy Latino, Vladimir Suárez Arredondo , en Dictadura caradura, canción que también compuso y que acaba de lanzar como una forma de sumarse a las protestas en Santa Cruz en contra del Gobierno de Luis Arce Catacora.

“En cierto grado, la impotencia de no poder hacer más, nos dice que, como artistas, no podemos ser tibios ante lo que está pasando en Santa Cruz y en Bolivia. Yo entiendo que cada uno puede tener una línea política, pero cuando se trata de justicia, cuando se trata de libertad, si uno no se levanta, si uno no alza la voz, termina siendo cómplice de lo que está sucediendo”, explica Suárez acerca de la motivación para componer el tema.