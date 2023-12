"Wonka" se estrena al frente de la taquilla en América del Norte

En cuarta ubicación quedó otra producción japonesa, la película de acción y ciencia ficción "Godzilla Minus One", dirigida por Takashi Yamazaki y producida por Toho International, con 4,9 millones de dólares.

Le siguió "Trolls Band Together", de Universal y DreamWorks, con 4 millones de dólares en su quinta semana.

La próxima semana debería ser importante para los cines norteamericanos, con el estreno de "Aquaman and the Lost Kingdom" el viernes y la nueva versión musical de "The Color Purple", que comenzará a exhibirse el día de Navidad.