Yarit: “Yo sé de lo que soy capaz y voy a tomar el lado bueno de lo malo”

Aunque algunas personas lo descubrieron hace algunas semanas por su polémica actuación en el festival Respira Bolivia, el joven cantautor toma apunte de las fallas técnicas, sumadas al nerviosismo y a un resfrío, para no repetir los errores y se propone demostrar que hay mucho más para hablar sobre él.

Tuve problemas de nervios y de mi garganta. Pueden creer que estoy excusándome, pero era la primera vez que pisaba un escenario de esa magnitud y las emociones me jugaron una mala pasada.

Llevo haciendo música desde los siete años, pero en la cuarentena me di cuenta de que había nacido para esto, que este era mi lugar feliz y donde me veía en un futuro.

Yarit Abdul Leaño Garabito viene de una familia muy humilde, sencilla y amorosa, que siempre llevo en frente. Si me dan a elegir solo una cosa en el mundo, elegiría a mi familia.

Antes no tenía dinero, así que mis primeros temas yo los produje. Cuando trabajás en lo que te apasiona, el tema económico es secundario.

Agradezco a mi mamita que me vio obsesionado en la pandemia, estudiando cómo componer o grabar voces y trabajando con mi celular, que me compró un micrófono, auriculares y una tarjeta de sonido y me permitió empezar a trabajar profesionalmente.