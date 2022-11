¿Hace cuánto que sufre de problemas del corazón?

Desde 1998 tuve un problema en el corazón, me hicieron análisis y fue ahí que me pusieron tres bypass. En 2009 me volví a empeorar y en esa ocasión me pusieron dos bypass y hace dos años me pusieron un stent (endoprótesis vascular) en la aorta.

¿Esta última operación fue a corazón abierto?

No, ya tengo 81 años y sería jugar con mi vida. La última alternativa fue el cateterismo, la operación fue supervisada por médicos del exterior.

¿Tiene vida para rato?

Le digo que ya estoy preparado para irme cualquier rato, desde hace 10 años yo decía que me iba. Calculaba que iba a vivir hasta los 70 y míreme 11 años más sigo vivo.

¿Porque quería vivir hasta los 70 años?

Me parece que es una edad conveniente para terminar la vida, pero ahí voy yendo. Ya a esta edad mi vida es más calma, no puedo hacer los trabajos que hacía antes. Eso sí, yo sigo pintando y trabajando.

¿No lo frustra no poder trabajar como antes?

Antes trabajaba en mis pinturas seis horas diarias, ahora sólo pinto 3 horas. También he dejado mi cátedra de arte en la universidad en la Uagrm.

¿Extraña dar clases?

Claro que sí, pero eso ya es mucho esfuerzo para mí. Ya cumplí.

Durante 33 años fui profesor de colegio y 17 en la universidad, así que creo que ya es suficiente.

¿Qué está pintando ahora, habrá alguna exposición?

Antes me ponía metas y decía este mes habrá exposición, ahora ya no me interesa eso. Ahora me interesa la calidad de mis cuadros.

¿Está llevando la vida con más calma?

Usted sabe que la vejez nos da sabiduría, yo ya cumplí y completé un ciclo. Seguiré trabajando hasta donde la vida me lo permita.

¿Cumplió sus metas en la vida?

Uno tiene metas tontas como la fama, el poder, el dinero, eso atrae al ser humano y poco a poco se va desencantado de eso. Yo he abandonado cosas que me gustaban mucho como la fotografía, la escenografía y hasta los carros de carnaval, eso ya no me interesa.

¿Y qué le interesa ahora?

Lo más importante ahora es la familia, lo demás pasa a segundo plano. Me di cuenta que el dinero es una tontería al igual que la fama; eso ya no es prioridad.

¿El dinero da felicidad?

No creo. Acumularlo es lo peor, si usted gana dinero y lo gasta razonablemente está bien. Yo llegué a tener dinero hasta para comprarme un Mercedes Benz y no lo hice, porque cualquier auto lo lleva al mismo destino.

¿Las personas viven de apariencias en la sociedad?

Siempre he sido una persona que no me ha importado lo que piensen de mí. Me vestía como me daba la gana, me dejaba el pelo largo y si me decían maricón a mí no me importaba, la gente se escandalizaba. No hay que vivir para los demás, hay que vivir para uno mismo.

¿Hay que vivir el día a día?

Yo pienso que sí, hay que olvidarse del pasado lo importante es el presente, el futuro nadie sabe que va a pasar. Disfrutar de la vida y si tiene dinero hay que darse esos gustitos.