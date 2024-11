Gobernación e instituciones conmemoran el 208º aniversario de la Batalla de El Pari

“(La Batalla de) El Pari no fue una victoria en el campo de batalla, pero su legado trasciende como un triunfo de valores, de principios y de la fe inquebrantable en un futuro libre. Esos héroes no tenían armas sofisticadas, ni ejércitos bien entrenados, pero tenían algo más poderoso: el amor por su tierra y un sueño de independencia que no pudieron detener las balas, ni las cadenas”, manifestó.