Copa Sudamericana: Nacional Potosí – Guabirá y Palmaflor – Wilstermann serán los duelos de la primera fase

Los emparejamientos de la primera fase de la Copa Sudamericana están definidos. En esta instancia, se eliminarán entre equipos del mismo país, después de disputar partidos de ida y vuelta. El primer duelo boliviano será el de Nacional Potosí con Guabirá, mientras que en el segundo rivalizarán Palmaflor y Wilstermann.

El segundo torneo más importante organizado por Conmebol iniciará el 17 de marzo. En esa fecha el conjunto de la banda roja recibirá al azucarero, en el estadio Víctor Agustín Ugarte. Entretanto que el equipo de Quillacollo se medirá al aviador, en un escenario que todavía no está definido. Todo apunta que los dos encuentros serán en el Félix Capriles.

Los cuatro representantes del país en este torneo recibirán $us 225.000 por haber clasificado a esta cita internacional. Los dos que avancen serán reconocidos económicamente con $us 900.000 ($us 300.000 por partido como local). Los premios mejoraron en un 25% para esta versión.

Las otras llaves:

Chile

Chile 4 (Palestino) - Chile 2 (Unión La Calera)

Chile 1 (Huachipato) - Chile 3 (Antofagasta)

Colombia

Deportivo Cali - Deportes Tolima

Deportivo Pasto - La Equidad

Ecuador

Emelec - Macará

Guayaquil City - Aucas

Paraguay

Nacional - 12 de Octubre

River Plate - Guaireña

Perú

Sport Huancayo - Universidad Técnica Cajamarca

Melgar - Carlos Mannucci

Uruguay

Uruguay 4 - Uruguay 2

Uruguay 1 - Uruguay 3

Venezuela

Puerto Cabello - Metropolitanos

Mineros de Guayana - Aragua