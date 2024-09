“Es una sinvergüenzura del VAR”, afirma Rafael Paz sobre el gol anulado a Guabirá

El partido entre Guabirá y Bolívar, disputado el domingo en Montero y que terminó con un triunfo a favor de la academia paceña por 3-0, dio de qué hablar tras un polémico gol anulado al conjunto local cuando el marcador estaba 1-0.



Transcurría el minuto 58 cuando Leandro Zazpe, defensor de Guabirá, recuperó un balón en su campo y chocó con Fernando Saucedo, quien pidió falta y se revolcó en el suelo. El juez central Carlos García, junto a sus asistentes, dejó seguir el juego, considerando que no hubo falta. Acto seguido, el balón le quedó a Julio Herrera, quien desde detrás de la mitad de la cancha se percató de que el arquero de Bolívar, Rubén Cordano, estaba adelantado y sacó un zapatazo que mandó el balón al fondo de las redes, decretando el 1-1 que fue inicialmente convalidado por el árbitro.



Sin embargo, mientras los jugadores de Guabirá festejaban airadamente el gol, los de Bolívar reclamaban la falta sobre Saucedo que nunca existió. Flavio Robatto, director técnico de los celestes, también expresó su descontento y exigió al árbitro que revisara la jugada en el VAR, algo que está completamente prohibido y debe ser sancionado con tarjeta amarilla.



Finalmente, García acudió al VAR; durante 3 minutos revisó la jugada y determinó anular el gol por la supuesta falta de Zazpe sobre Saucedo. Esta decisión causó desazón y bronca entre los jugadores de Guabirá, su cuerpo técnico y la dirigencia del club encabezada por su presidente Rafael Paz. Este último atendió a El Deber Sports y aseguró que su equipo fue gravemente perjudicado por cuestiones extrafutbolísticas.



“Lo de ahora (domingo) pasó todos los límites. Es mucha sinvergüenzura del VAR y del árbitro. Así no se puede hacer fútbol; tanta inversión y sacrificio que hacemos para armar un buen plantel y nos hacen esto. Voy a hablar con el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol”, indicó Paz.



“Mi equipo se ha visto muy perjudicado; hemos hecho muchos reclamos pero nunca nos han dado respuesta. Ya está de buen tamaño; tiene que cambiar la comisión arbitral; hacen mal a los clubes y los castigos no se ejecutan”, añadió.



Asimismo, Paz se refirió a las declaraciones del director técnico de Guabirá, Gualberto Mojica, quien afirmó que hubo “movimientos en el VAR” cuando se tomó la decisión de revisar y anular el gol.



“Esa información la tengo; la vamos a corroborar. Vamos a solicitar a la FBF que lo tome en cuenta. Esto no puede suceder; gracias a Dios la gente se comportó y no hubo problemas; el hincha está enardecido, no solo por esa jugada; fueron muchos cobros erróneos a lo largo del partido”.



Además, el titular azucarero aseguró que solicitarán a la Federación Boliviana de Fútbol y a la Comisión de Árbitros que saquen a la luz los audios y grabaciones de la sala VAR del momento en que se anuló el gol. “Vamos a pedir todo; se va a solicitar una investigación total de todo lo ocurrido. No es normal lo que pasó. Nadie puede acercarse a la gente del VAR; solamente cobran en contra de Guabirá”, dijo.



“Vamos a pedir castigo para los árbitros y el VAR. No podemos seguir así; no es la primera vez; ya van como siete partidos en los que somos perjudicados. Guabirá no debe estar en la posición que está; tenemos que estar peleando por clasificar a un torneo internacional. Tenemos un buen plantel y buenos jugadores, pero lastimosamente los arbitrajes nos están perjudicando”, sentenció.