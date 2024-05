Guabirá con una baja para visitar al campeón San Antonio

Guabirá afrontará su debut en el torneo Clausura con una baja sentida. El conjunto de Montero que visitará este sábado al campeón San Antonio (15:00), no podrá contar con el defensor uruguayo Leandro Zazpe, quien sufrió una lesión muscular en la zona de los aductores. Según el médico del club, Raúl Yancen, se trata de un desgarro que demandará de una recuperación no menor a dos semanas.



Zazpe se lesionó en un entrenamiento mientras disputaba un balón dividido con su compañero Alejandro Meleán. En una jugada fortuita ambos impactaron, sin embargo la peor parte se la llevó el charrúa. De esta forma, Guabirá pierde un hombre clave en su última línea.



La ausencia de Zazpe abre un cupo de extranjero, el cual podría ser utilizado por el delantero dominicano Erik Japa, pero primero, Humberto Viviani, director técnico del equipo, deberá encontrar el reemplazante del defensor.



Ronny Montero y Santiago Arce son los nombres que maneja Viviani. Lo más probable es que estratega se incline por Montero, un central de oficio y con un amplio recorrido en la División Profesional. Sin embargo, no habría porque sorprenderse si opta por Arce, un polifuncional que ya demostró sus cualidades en la zaga.



En la vereda de enfrente aparece el campeón del torneo Apertura, San Antonio. El ‘Matagigantes’ del fútbol boliviano, dirigido por Thiago Leaitao, no quiere sorpresas en una cancha donde se mantiene invicto desde que logró el ascenso a primera división.



“Queremos seguir haciendo historia, vamos a pelear en el Clausura”, manifestó Leitao, dejando en claro que no regalaran ni un solo punto, a pesar de ya estar clasificados para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, competencia que le entregará al club del trópico 3 millones de dólares.



Sábado, 11 de mayo



15:00 San Antonio - Guabirá

Árbitro: Javier Revollo

Asistente 1: Jesús Antelo

Asistente 2: Elizabeth Blanco

Cuarto árbitro: Mijael López

VAR: Luis Villarroel

AVAR: Ariel Guizada