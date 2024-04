Guabirá: empatar o ganar en Sucre para meterse en cuartos de final

Un punto es lo que necesita Guabirá para asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo Apertura de la División Profesional. El equipo que dirige Humberto Viviani, mínimamente tiene que empatar ante Independiente Petrolero en Sucre. El duelo correspondiente a la última fecha de la fase de grupos se juega este lunes desde las 19:00, en el estadio Olímpico Patria de la capital.



El conjunto montereño, segundo del grupo C con10 puntos se enfrenta Independiente, equipo que marcha en el tercer lugar con 8 unidades. La lucha es únicamente por el segundo puesto, dado que Universitario de Vinto ya aseguró el primer lugar con 14, puntaje que resulta inalcanzable para azucareros y capitalinos. En el último lugar de la serie quedó Always Ready (6).



Guabirá sólo tendrá una ausencia para este encuentro. Se trata de Moisés Villarroel, que está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Su lugar será ocupado por Gustavo Peredo.



Por su parte, Independiente tendrá el retorno de tres jugadores que se perdieron el último partido por suspensión: Wilfredo Soleto, Sebastián Ibars y Andrés Carabalí estarán a disposición del director técnico Marcelo Robledo. En contrapartida, Diego Navarro será baja por acumulación de tarjetas amarillas.



A Guabirá no solo le sirve ganar, sino que le alcanzará con el empate para finalizar segundo de su serie. En tanto, Independiente está obligado a conseguir los tres puntos a como dé lugar, caso contrario se despedirá del certamen.



El juez central será el cochabambino Hostin Prado, que estará acompañado en las bandas por Roger Orellana y Agustín Escalera. Raúl Mamani oficiará de cuarto árbitro, mientras que Renan Castillo monitoreará el VAR. Finalmente, el AVAR estará al mando de Adriana Farfán.