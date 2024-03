Guabirá venció 2-0 a Universidad en amistoso

El conjunto montereño fue superior de inicio a fin y se quedó con la victoria tras imponerse 2-0 con un doblete de Carlos ‘Tonino’ Melgar.



“Cerramos la semana haciendo fútbol, nos va a venir muy bien para llegar en buenas condiciones al próximo partido. Hay exigencia en cada partido, no importa si es amistoso o oficial. Tuve la oportunidad de marcar dos goles y eso ayuda al equipo”, indicó Melgar una vez finalizado el encuentro.



“Estos partidos nos sirven mucho de preparación, ayudan a que plasmemos la idea de juego que quiere el DT. En casa tenemos que ganar, somos conscientes que no podemos regalar ningún punto más, ya sea de local o visitante, así que vamos a salir a ganar estos dos partidos que nos quedan", añadió.



Guabirá recibirá este sábado a FC Universitario en la reanudación del torneo Apertura de la División Profesional. El encuentro correspondiente al Grupo C Se jugará en el estadio Gilberto Parada de Montero, a partir de las 17:30.



El equipo azucarero marcha segundo de su serie con 7 puntos, cuatro menos que el líder Universitario. Una victoria ante su rival de turno lo acercará a los playoffs. Guabirá cerrará su participación en esta fase cuando visite a Independiente Petrolero en Chuquisaca.